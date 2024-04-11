В Раде объяснили, почему вопрос о демобилизации решили вынести в отдельный законопроект

Народная депутат Елена Мошенец заявила, что норму о демобилизации решили вынести в отдельный документ, чтобы принять законопроект о мобилизации

Фото: tsn.ua

Как известно, из мобилизационного законопроекта №10449, который 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении, убрали норму о демобилизации. Ранее планировалось установить предельный срок – 36 месяцев службы до демобилизации.

По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Елены Мошенец, не удалось прийти к соглашению между позициями депутатов и теми реальными позициями, которые есть на фронте, и между запросом военного командования.

«Поэтому договорились, чтобы в целом законопроект о мобилизации был принят и по другим нормам не было торможения, вынести демобилизацию отдельно. Потому что все понимают, что нашим защитникам нужен отдых, смена, ротации, а на скорую руку такой вопрос комплексно решить не удастся», — заявила Мошенец.

Напомним, во время сегодняшнего заседания Рады соответствующая правка об исключении норм по демобилизации из законопроекта об усовершенствовании мобилизации была проголосована 227 голосами «за».

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