Анна Маляр о невозможности демобилизации: Военным не надо ныть, потому что это в Конституции написано

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона заявила относительно демобилизации, что это понятие в контексте войны является роскошью и недостижимым.
"Нечего ныть оборонцам - они же должны были читать Конституцию и знали, что воевать нужно будет до окончания военного положения", - заявила Маляр.
Согласно ее словам, это было заложено в Конституцию, поэтому военнослужащие должны были быть готовы к такому развитию событий.
В ответ на эти слова Инна Совсун, народный депутат от партии "Голос", чей муж находится на фронте, заплакала.
"Ротация никого не спасет. Это возможность отдохнуть, а не вернуться к нормальной жизни", - сказала она.
Ранее член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что до завершения войны никакой демобилизации быть не может.
Кроме того, в Раде решили вынести в отдельный документ норму о демобилизации, чтобы принять законопроект о мобилизации.
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