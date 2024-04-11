До завершення війни жодної демобілізації бути не може, – Веніславський

Уряд має розробити та внести на розгляд до Верховної Ради законопроект про звільнення з військової служби.

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Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з фракції «Слуга народу» Федір Веніславський заявив, що обговорювати питання демобілізації в умовах війни є не коректним, оскільки демобілізація передбачає загальне переведення економіки на мирний лад.

Веніславський наголосив, що будь-яке рішення про звільнення військовослужбовців повинно бути обґрунтоване та підтримане доказами, зокрема стосовно тих, хто тривалий час перебуває на передовій лінії. Він також зазначив, що уряд повинен надати обґрунтовані підстави для таких рішень.

«Говорити про демобілізацію в умовах війни – це некоректно, оскільки демобілізація передбачає взагалі переведення всієї економіки на мирний лад. До завершення війни жодної демобілізації бути не може. А підстави для звільнення військовослужбовців, які тривалий час вже перебувають на передовій лінії має напрацювати Кабінету Міністрів України», – заявив Веніславський.

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