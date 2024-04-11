До завершения войны никакой демобилизации быть не может, – Вениславский

Правительство должно разработать и внести на рассмотрение до Верховной Рады законопроект об увольнении с военной службы.

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Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что обсуждать вопрос демобилизации в условиях войны не корректно, поскольку демобилизация предусматривает общий перевод экономики на мирный лад.

Вениславский отметил, что любое решение об увольнении военнослужащих должно быть обосновано и поддержано доказательствами, в частности в отношении тех, кто длительное время находится на передовой линии. Он также отметил, что правительство должно предоставить обоснованные основания для таких решений.

"Говорить о демобилизации в условиях войны - это некорректно, поскольку демобилизация предполагает вообще перевод всей экономики на мирный лад. До завершения войны никакой демобилизации быть не может. А основания для увольнения военнослужащих, которые длительное время уже находятся на передовой линии должен наработать Кабинет Министров Украины", - заявил Вениславский.

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