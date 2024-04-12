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Совет судей планирует выяснить, почему некоторые судьи длительное время находятся в командировке в НШСУ

08:00, 12 апреля 2024
В Совете судей считают, что пора разобраться, почему некоторые судьи не рассматривают дела.
Совет судей планирует выяснить, почему некоторые судьи длительное время находятся в командировке в НШСУ
Источник фото: Совет судей Украины
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Совет судей Украины на одном из следующих заседаний планирует изучить ситуацию с длительными командировками судей, имеющих полномочия на осуществление правосудия, в Национальную школу судей Украины (НШСУ). 

С соответствующей инициативой на заседании Совета судей 11 апреля выступил член ССУ, судья Верховного Суда Егор Краснов

Как сообщил глава ССУ Богдан Монич, пора разобраться с вопросом судей, которые имеют полномочия на осуществление правосудия, но находятся в длительных командировках в НШСУ.

«Есть информация о том, что некоторые судьи уже длительное время находятся в командировках в НШСУ и не рассматривают дела в своих судах. Чем они там занимаются, я не знаю. Нам пора наводить порядок в этом вопросе», – сообщил Богдан Монич

Глава Совета судей добавил, что планирует обратиться с соответствующим запросом в НШСУ.

Автор: Вячеслав Хрипун

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