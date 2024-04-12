Совет судей планирует выяснить, почему некоторые судьи длительное время находятся в командировке в НШСУ

В Совете судей считают, что пора разобраться, почему некоторые судьи не рассматривают дела.

Источник фото: Совет судей Украины

Совет судей Украины на одном из следующих заседаний планирует изучить ситуацию с длительными командировками судей, имеющих полномочия на осуществление правосудия, в Национальную школу судей Украины (НШСУ).

С соответствующей инициативой на заседании Совета судей 11 апреля выступил член ССУ, судья Верховного Суда Егор Краснов.

Как сообщил глава ССУ Богдан Монич, пора разобраться с вопросом судей, которые имеют полномочия на осуществление правосудия, но находятся в длительных командировках в НШСУ.

«Есть информация о том, что некоторые судьи уже длительное время находятся в командировках в НШСУ и не рассматривают дела в своих судах. Чем они там занимаются, я не знаю. Нам пора наводить порядок в этом вопросе», – сообщил Богдан Монич.

Глава Совета судей добавил, что планирует обратиться с соответствующим запросом в НШСУ.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.