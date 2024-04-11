путин третий год пытается уничтожить энергетику Украины, – Зеленский призвал сломать планы диктатора рф

Зеленский призвал союзников к противодействию попыткам путина уничтожить энергетику Украины.

Источник фото: ukrinform

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции вместе с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, заявил о необходимости противодействия попыткам российского диктатора владимира путина уничтожить энергетическую систему Украины.

Зеленский отметил, что одним из главных приоритетов Украины является защита от российских агрессивных действий, в частности в сфере энергетики.

Он поблагодарил страны-партнеры за готовность помочь Украине в обеспечении систем противовоздушной обороны (ПВО), которые могут защитить города от российских террористических атак.

"путин уже третий год пытается уничтожить нашу энергетику. У него абсолютно гражданские мишени, он хочет сломать жизнь людей. Мы должны сломать его намерения", - подчеркнул Зеленский.

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