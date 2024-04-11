путін третій рік намагається знищити енергетику України, – Зеленський закликав зламати плани диктатора рф

Зеленський закликав союзників до протидії спробам путіна знищити енергетику України.

Джерело фото: ukrinform

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на пресконференції разом з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою, заявив про необхідність протидії спробам російського диктатора володимира путіна знищити енергетичну систему України.

Зеленський наголосив, що одним із головних пріоритетів України є захист від російських агресивних дій, зокрема у сфері енергетики.

Він подякував країнам-партнерам за готовність допомогти Україні у забезпеченні систем протиповітряної оборони (ППО), які можуть захистити міста від російських терористичних атак.

«путін вже третій рік намагається знищити нашу енергетику. В нього абсолютно цивільні мішені, він хоче зламати життя людей. Ми маємо зламати його наміри», - підкреслив Зеленський.

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