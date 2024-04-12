З введенням у березні до КПК нових вимог до фіксації судових засідань по кримінальних справах у судів з’явились серйозні проблеми – РСУ

У ДСА пояснили, чи збираються вирішувати проблеми з роботою підсистеми, яка має забезпечувати обов’язкову фіксацію засідань по кримінальних справах згідно з новими змінами до КПК.

Після того, як з березня 2024 року до Кримінального процесуального кодексу було запроваджено обов’язкову фіксацію судових засідань через сервіс відеоконференцзв’язку, з першого дня роботи цього сервісу у судів виникають постійні проблеми. Про це повідомила на засіданні Ради суддів України член РСУ, суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Валерія Чорна.

«Я знаю, що не тільки у нашому суді постійно складаються відповідні акти, і потім ми змушені забезпечувати фіксацію через локальні системи, які працювали до цього. В інших судах така ж ситуація. А у кримінальному судочинстві відсутність фіксації є підставою для скасування рішення. Вже є кілька прикладів по нашому суду, коли з’ясовувалося після завершення судового засідання, що система не здійснювала фіксацію. Яким чином ви збираєтесь вирішувати цю проблему?» - запитала вона в. о. голови ДСА Максима Пампуру.

«Так, ця проблема відома. Є певні звернення до Державної судової адміністрації з цією проблематикою. Державне підприємство над цим працює» - відповів він.

Крім того, за його словами, з 13 березня був призначений заступник ДСА зі сфері ІТ Леонід Сапельніков. «Проблема існує, і з нею працюють» - додав Пампура.

Конкретики очільник ДСА повідомити не зміг. За його словами, судам варто звертатися до служби підтримки за відомими номерами.

Зазначимо, що Леонід Сапельніков теж поки не анонсував, як збирається вирішувати дану проблему, яка загрожує масовим скасуванням рішень.

Нагадаємо, що використання судами підсистеми передбачене Законом №3604-ІХ про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС), який набув чинності 16 березня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», даний закон передбачає, що адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля.

Також він передбачає, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. Тобто, за допомогою підсистеми відеоконферецзв’язку.

При цьому якщо раніше п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК передбачав, що судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, «якщо у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції», то після змін цей п. 7 передбачає, що судове рішення підлягає скасуванню, «якщо не виконано вимоги про фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження в суді першої або апеляційної інстанції».

Автор: Наталя Мамченко

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