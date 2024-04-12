С введением в марте в УПК новых требований к фиксации судебных заседаний по уголовным делам у судов появились серьезные проблемы – РСУ

В ГСА объяснили, собираются ли решать проблемы с работой подсистемы, которая должна обеспечивать обязательную фиксацию заседаний по уголовным делам в соответствии с новыми изменениями в УПК.

После того, как с марта 2024 года в Уголовный процессуальный кодекс была введена обязательная фиксация судебных заседаний через сервис видеоконференцсвязи, с первого дня работы этого сервиса у судов возникают постоянные проблемы. Об этом сообщила на заседании Рады судей Украины член РСУ, судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Валерия Черная.

«Я знаю, что не только в нашем суде постоянно составляются соответствующие акты, и потом мы вынуждены обеспечивать фиксацию через работавшие до этого локальные системы. В других судах такая же ситуация. А в уголовном судопроизводстве отсутствие фиксации является основанием для отмены решения. Уже есть несколько примеров по нашему суду, когда выяснялось после завершения судебного заседания, что система не фиксировала. Как вы собираетесь решать эту проблему?» – спросила она и. о. главы ГСА Максима Пампуру.

«Да, эта проблема известна. Есть определенные обращения в Государственную судебную администрацию с этой проблематикой. Государственное предприятие над этим работает», - ответил он.

Кроме того, по его словам, с 13 марта был назначен заместитель ГСА по сфере ИТ Леонид Сапельников. «Проблема существует, и с ней работают» - добавил Пампура.

Конкретики глава ГСА сообщить не смог. По его словам, судам следует обращаться в службу поддержки за известными номерами.

Отметим, что Леонид Сапельников тоже пока не анонсировал, как собирается решать данную проблему, грозящую массовой отменой решений.

Напомним, что использование судами подсистемы предусмотрено Законом №3604-ІХ о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), который вступил в силу 16 марта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данный закон предусматривает, что адвокаты, потерпевшие и свидетели смогут участвовать в рассмотрении уголовных дел судом из дома или автомобиля.

Также он предусматривает, что фиксирование с помощью технических средств уголовного производства при рассмотрении вопросов следственным судьей, кроме решения вопроса о проведении негласных следственных (розыскных) действий, и в суде во время судебного производства является обязательным и осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о Единой судебной информационно-коммуникационная системе и/или положением, определяющим порядок функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-коммуникационной системы. То есть, с помощью подсистемы видеоконференцсвязи.

При этом если раньше п. 7 ч. 2 ст. 412 УПК предусматривал, что судебное решение в любом случае подлежит отмене «если в материалах производства отсутствует журнал судебного заседания или технический носитель информации, на котором зафиксировано судебное производство в суде первой инстанции», то после изменений этот п. 7 предусматривает, что судебное решение подлежит отмене, «если не выполнены требования о фиксировании судебного производства с помощью технических средств фиксирования уголовного производства в суде первой или апелляционной инстанции».

Автор: Наталья Мамченко

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