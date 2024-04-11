Украина имеет право бить в ответ по объектам на территории рф, – Президент Латвии

Президент Латвии заявил, что Украина имеет право наносить ответные удары по нефтеперерабатывающим заводам, военным и энергетическим объектам рф.

Источник фото: ostwest.tv

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку Украине, утверждая, что страна имеет право на самозащиту и удары по объектам на территории России в соответствии с международным правом. Об этом он заявил в своем сообщении в социальной сети, отреагировав на последние атаки россии на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"россия продолжает разрушать украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру. Украине нужно больше средств ПВО. В то же время Украина имеет законное право наносить ответные удары по нефтеперерабатывающим заводам, военным и энергетическим объектам на российской территории, поскольку российские атаки продолжаются", - отметил глава государства.

Ранее Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, потому что это увеличит цену энергоносителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.