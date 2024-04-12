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Обманул почти 70 человек: в Харькове разоблачили мужчину, который «продавал» несуществующие товары

07:57, 12 апреля 2024
Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 150 000 гривен.
Обманул почти 70 человек: в Харькове разоблачили мужчину, который «продавал» несуществующие товары
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В Харькове сообщили о подозрении 34-летнему мужчине по факту мошенничества, совершенного повторно.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, на протяжении 2022 года харьковчанин размещал на сайте бесплатных интернет-объявлений объявления о продаже разных вещей - бытовой техники, мебели, товаров для детей, музыкальных инструментов и т.д.

Когда заинтересованные покупатели отзывались на объявление, мужчина сообщал о необходимости перевести ему предоплату и давал номер банковской карты. При этом намерения отправлять товар у него не было, отмечают в прокуратуре.

Покупатели соглашались на условия «продавца» и передавали ему деньги, однако после этого злоумышленник переставал выходить на связь.

Прокуратура добавила, что в настоящее время установлено около 70 человек, обманутых мошенником. Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 150 тыс. гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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