Практика судов
  1. В Украине

Может ли работник расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе при привлечении к общественно полезным работам

07:39, 12 апреля 2024
Трудовая повинность не требует обязательного согласия человека на такой трудовой долг, соответственно такой работник не может уволиться по собственному желанию.
Может ли работник расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе при привлечении к общественно полезным работам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба по вопросам труда в Житомирской области разъяснила, может ли работник расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе при привлечении к общественно полезным работам.

Общественно полезные работы (трудовая повинность) это виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного положения, которые производятся для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникших в период военного положения и их последствий , удовлетворение потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечение функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения, а также не могут быть связаны с предпринимательством или иной деятельностью, направленной на получение прибыли, и к которым относятся работы и услуги , не требующие, как правило, специальной профессиональной подготовки.

Трудовая повинность не требует обязательного согласия человека на такой трудовой долг, соответственно такой работник не может уволиться по собственному желанию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет судей планирует выяснить, почему некоторые судьи длительное время находятся в командировке в НШСУ

В Совете судей считают, что пора разобраться, почему некоторые судьи не рассматривают дела.

С введением в марте в УПК новых требований к фиксации судебных заседаний по уголовным делам у судов появились серьезные проблемы – РСУ

В ГСА объяснили, собираются ли решать проблемы с работой подсистемы, которая должна обеспечивать обязательную фиксацию заседаний по уголовным делам в соответствии с новыми изменениями в УПК.

Средняя зарплата работников аппаратов судов за 2023 год составила 19 тысяч грн – ГСА

Глава ГСА Максим Пампура назвал среднюю зарплату в местных и апелляционных судах в 2023 и в 2024 году.

Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет, действительность которого будут проверяться через электронный Реестр

Представитель ТЦК и полицейский смогут проверить действительность военно-учетного документа средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, где будут представлены все данные о гражданине.

Депутаты прислушались к здравому смыслу в вопросе переосмотра лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы

Лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы не будут вынуждать ехать на повторный медицинский осмотр, но правительству поручили совместно с правоохранителями организовать проверку решений МСЭК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України