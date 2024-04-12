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Чи може працівник розірвати трудовий договір за власною ініціативою при залученні до суспільно корисних робіт

07:39, 12 квітня 2024
Трудова повинність не потребує обов’язкової згоди особи на такий трудовий обов’язок, відповідно такий працівник не може звільнитися за власним бажанням.
Чи може працівник розірвати трудовий договір за власною ініціативою при залученні до суспільно корисних робіт
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Державна служби з питань праці у Житомирській області роз’яснила, чи може працівник розірвати трудовий договір за власною ініціативою при залучені до суспільно корисних робіт.

Суспільно корисні роботи (трудова повинність) це види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, а також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

Трудова повинність не потребує обов’язкової згоди особи на такий трудовий обов’язок, відповідно такий працівник не може звільнитися за власним бажанням.

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