Названо дату, коли в Україні розпочнуться літні канікули

Стало відомо, коли відпочиватимуть школярі.

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Міністерство освіти і науки України (МОН) передбачило додатковий місяць для подолання освітніх прогалин через війну. Дати початку та завершення навчального року визначені постановою уряду №782.

Але заклади освіти та місцева влада можуть самостійно визначати дати канікул та останнього дзвоника.

У більшості шкіл останній дзвоник пролунає 31 травня.

Так, літні канікули триватимуть з 29 червня до 31 серпня 2024 року.

Також у червні в школах проходитиме атестація, компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат.

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