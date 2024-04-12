Практика судів
  1. Суспільство

Названо дату, коли в Україні розпочнуться літні канікули

07:18, 12 квітня 2024
Стало відомо, коли відпочиватимуть школярі.
Названо дату, коли в Україні розпочнуться літні канікули
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України (МОН) передбачило додатковий місяць для подолання освітніх прогалин через війну. Дати початку та завершення навчального року визначені постановою уряду №782.

Але заклади освіти та місцева влада можуть самостійно визначати дати канікул та останнього дзвоника.

У більшості шкіл останній дзвоник пролунає 31 травня.

Так, літні канікули триватимуть з 29 червня до 31 серпня 2024 року.

Також у червні в школах проходитиме атестація, компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скільки заробляють керівництво і працівники Національної школи суддів: інформація ДСА

Оприлюднено розмір заробітних оплат в структурі НШСУ у 2023 році.

На військовий облік мають стати пенсіонери МВС, органів прокуратури, податкової, митної служби, Нацполу і Служби судової охорони

Пенсіонери силових відомств, яким не виповнилося 60 років, повинні стати на військовий облік протягом двох місяців.

РСУ планує з’ясувати, чому деякі судді тривалий час перебувають у відрядженні в НШСУ

У Раді суддів вважають, що настав час розібратися, чому деякі судді не розглядають справи.

З введенням у березні до КПК нових вимог до фіксації судових засідань по кримінальних справах у судів з’явились серйозні проблеми – РСУ

У ДСА пояснили, чи збираються вирішувати проблеми з роботою підсистеми, яка має забезпечувати обов’язкову фіксацію засідань по кримінальних справах згідно з новими змінами до КПК.

Середня зарплата працівників апаратів судів за 2023 рік склала 19 тисяч грн – ДСА

Очільник ДСА Максим Пампура назвав середню зарплату в місцевих та апеляційних судах у 2023 та у 2024 році.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України