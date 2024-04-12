Названа дата, когда в Украине начнутся летние каникулы

Стало известно, когда будут отдыхать школьники.

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Министерство образования и науки Украины (МОН) предусмотрело дополнительный месяц для преодоления образовательных пробелов из-за войны. Даты начала и завершения учебного года определены постановлением правительства №782.

Но учебные заведения и местные власти могут самостоятельно определять даты каникул и последнего звонка.

В большинстве школ последний звонок раздастся 31 мая.

Так, летние каникулы продлятся с 29 июня по 31 августа.

Также в июне в школах будет проходить аттестация, компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь.

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