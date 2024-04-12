Практика судов
  1. Общество

Названа дата, когда в Украине начнутся летние каникулы

07:18, 12 апреля 2024
Стало известно, когда будут отдыхать школьники.
Названа дата, когда в Украине начнутся летние каникулы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины (МОН) предусмотрело дополнительный месяц для преодоления образовательных пробелов из-за войны. Даты начала и завершения учебного года определены постановлением правительства №782.

Но учебные заведения и местные власти могут самостоятельно определять даты каникул и последнего звонка.

В большинстве школ последний звонок раздастся 31 мая.

Так, летние каникулы продлятся с 29 июня по 31 августа.

Также в июне в школах будет проходить аттестация, компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет судей планирует выяснить, почему некоторые судьи длительное время находятся в командировке в НШСУ

В Совете судей считают, что пора разобраться, почему некоторые судьи не рассматривают дела.

С введением в марте в УПК новых требований к фиксации судебных заседаний по уголовным делам у судов появились серьезные проблемы – РСУ

В ГСА объяснили, собираются ли решать проблемы с работой подсистемы, которая должна обеспечивать обязательную фиксацию заседаний по уголовным делам в соответствии с новыми изменениями в УПК.

Средняя зарплата работников аппаратов судов за 2023 год составила 19 тысяч грн – ГСА

Глава ГСА Максим Пампура назвал среднюю зарплату в местных и апелляционных судах в 2023 и в 2024 году.

Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет, действительность которого будут проверяться через электронный Реестр

Представитель ТЦК и полицейский смогут проверить действительность военно-учетного документа средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, где будут представлены все данные о гражданине.

Депутаты прислушались к здравому смыслу в вопросе переосмотра лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы

Лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы не будут вынуждать ехать на повторный медицинский осмотр, но правительству поручили совместно с правоохранителями организовать проверку решений МСЭК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України