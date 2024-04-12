На Волыни полицейский навеселе застрелил соседа из табельного оружия: что решил суд

На Волыни бывший полицейский пригласил на ужин соседа, чтобы отблагодарить за ремонт авто.

Источник фото: dbr.gov.ua

В Волынской области бывший полицейский получил приговор на 11 лет заключения за убийство соседа, с которым вместе ужинал. Решение было принято Ковельским горрайонным судом на основании материалов Государственного бюро расследований.

По данным ГБР, вечером в конце февраля 2023 года бывший милиционер пригласил соседа на ужин к себе, чтобы отблагодарить за ремонт авто. В течение застолья, которое сопровождалось алкоголем, забыли время и уже поздно ночью гость собирался идти домой. Однако, когда мужчина обувался в коридоре, бывший полицейский взял табельное оружие и выстрелил ему в грудь.

Пострадавший через месяц скончался в больнице от полученных ранений. Во время судебного заседания обвиняемый утверждал, что не помнит момента стрельбы и почувствовал себя только после прихода в себя в наручниках. Он также извинился перед матерью и женой погибшего, заявив, что готов понести справедливое наказание.

Суд признал бывшего полицейского виновным в убийстве и незаконном приобретении, ношении и хранении боевых припасов. Подсудимый был приговорен к 11 годам заключения и обязан возместить моральный ущерб в размере 1 миллион гривен семье погибшего.

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