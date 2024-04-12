Смертельно ударил младенца, потому что не мог успокоить: на Киевщине будут судить горе-отца

Экспертиза подтвердила, что девочка умерла из-за нанесенной травмы головы.

Как сообщалось, в одном из сел Белоцерковского района Киевской области отец смертельно ударил младенца, потому что не мог его успокоить.

Ювенальные прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Киевщины по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть ребенка (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Расследованием установлено, что в одном из сел Белоцерковского района 19-летний парень остался дома со своей двухмесячной дочерью. Девочка капризничала, что сильно раздражало отца. Чтобы «успокоить» ребенка, он подошел к коляске и ударил ее по голове. Позже ребенок перестал подавать признаки жизни.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть малыша наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

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