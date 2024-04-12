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Instagram разрабатывает функцию по размытию фотографий обнаженных тел в частных сообщениях

00:00, 12 апреля 2024
Новая функция поможет защитить подростков от притязаний и злоупотреблений интимными изображениями, а также усложнит потенциальным мошенникам и преступникам поиск и взаимодействие с подростками.
Instagram разрабатывает функцию по размытию фотографий обнаженных тел в частных сообщениях
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Социальная сеть Instagram начнет тестировать функцию размытия фотографий обнаженных тел, которые присылают в частные сообщения. Об этом сообщает платформа Meta.

Новые функции, как говорится, помогут защитить подростков от притязаний и злоупотреблений интимными изображениями, а также усложнить потенциальным мошенникам и преступникам поиск и взаимодействие с подростками.

В Meta добавляют, что эта функция предназначена не только для того, чтобы защитить людей от нежелательной обнаженности в их частных сообщениях, но и чтобы защитить их от мошенников, которые могут посылать изображения с обнаженной натурой, чтобы обманом заставить людей послать их фото в ответ.

Функция будет включена по умолчанию для подростков до 18 лет во всем мире, а взрослым придет уведомление с призывом включить ее.

Когда защита от обнажения включена, люди, отправляющие такие изображения, увидят сообщения с напоминанием об осторожности при отправке чувствительных фотографий, а также о том, что они могут отозвать эти фотографии, если передумали.

Каждый, кто попытается переслать полученное обнаженное изображение, увидит сообщение с призывом передумать.

Meta также добавили, что защита от обнажения использует машинное обучение на устройстве, чтобы проанализировать, содержит ли изображение обнаженную натуру. Поскольку изображения анализируются на самом устройстве, эта защита будет работать в сквозных зашифрованных чатах, где Meta не будет иметь доступа к этим изображениям.

Кроме того, Цель работает над способами идентификации аккаунтов, которые могут участвовать в мошенничестве с сексуальным вымогательством. Запросы на сообщения, которые пытаются отправить потенциальные аккаунты-вымогатели, будут попадать в папку скрытых запросов, т.е. получатель не будет получать уведомления о сообщении и никогда не увидит его.

Для тех, кто уже общается с аккаунтами потенциальных мошенников или вымогателей, Instagram будет показывать сообщения о безопасности, которые поощряют уведомлять любые угрозы поделиться своими частными изображениями.

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