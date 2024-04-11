«Пролетел» на красный сигнал светофора перед авто полиции: в Киеве наказали нарушителя, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Volkswagen, который проехал на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили нарушителя, провели с ним профилактическую беседу по недопущению подобных случаев и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

Полиция напомнила, что за такое нарушение предусмотрен штраф – 510 гривен.

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