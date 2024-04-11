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Занижала таможенную стоимость автозапчастей: на взятке погорела сотрудница Львовской таможни

23:32, 11 апреля 2024
Сумма взяток составляла от 4 000 до 8 000 грн, в зависимости от количества товара.
Занижала таможенную стоимость автозапчастей: на взятке погорела сотрудница Львовской таможни
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Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении государственному инспектору одного из управлений Львовской таможни. Ей инкриминируют получение неправомерной выгоды, совершенное повторно.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемая реализовала схему систематического получения взяток. Неправомерную выгоду получала за обеспечение занижения таможенной стоимости ввозимых через таможенную границу Украины товаров, а именно автозапчастей.

Сумма взяток составляла от 4 000 до 8 000 грн, в зависимости от количества товара.

Подозреваемая задержана после очередного получения неправомерной выгоды.

Во время обыска по месту жительства женщины обнаружены и изъяты наличные деньги на общую сумму более 170 000 грн.

Следственные действия продолжаются. Решаются вопросы об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу и отстранении ее от занимаемой должности.

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