Занижувала митну вартість автозапчастин: на хабарі погоріла працівниця Львівської митниці

Сума хабарів становила від 4 000 грн до 8 000 грн, залежно від кількості товару.

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Правоохоронці викрили та повідомили про підозру державній інспекторці одного із управлінь Львівської митниці. Їй інкримінують одержання неправомірної вигоди, вчиненому повторно.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрювана реалізувала схему систематичного отримання хабарів. Неправомірну вигоду одержувала за забезпечення заниження митної вартості ввезених через митний кордон України товарів, а саме автозапчастин.

Сума хабарів становила від 4 000 грн до 8 000 грн, залежно від кількості товару.

Підозрювану затримано після чергового одержання неправомірної вигоди.

Під час обушків за місцем проживання жінки виявлено та вилучено готівку на загальну суму понад 170 000 грн.

Слідчі дії тривають. Вирішуються питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення її від займаної посади.

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