Чи повинен ФОП мати печатку: відповідь податківців

Питання використання або не використання печатки підприємці вирішують особисто, в залежності від потреби та специфіки власної діяльності.

Державна податкова служба роз’яснила питання використання/не використання печатки при провадженні госпдіяльності фізособами-підприємцями, у тому числі єдинниками.

Особливості статусу громадянина, як суб’єкта господарювання визначено нормами ст. 128 Господарського кодексу України.

При цьому, зазначена норма не передбачає вимоги щодо обов’язкової наявності печатки у суб’єкта господарювання.

Відтак, питання використання або не використання печатки при здійсненні господарської діяльності фізичні особи – підприємці, у тому числі платники єдиного податку, вирішують особисто, в залежності від потреби та специфіки власної діяльності.

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