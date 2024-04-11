Должен ли ФЛП иметь печать: ответ налоговиков

Вопрос использования или не использования печати предприниматели решают лично, в зависимости от потребности и специфики собственной деятельности.

Государственная налоговая служба разъяснила вопрос использования/не использования печати при производстве хоздеятельности физлицами-предпринимателями, в том числе единщиками.

Особенности статуса гражданина как субъекта хозяйствования определены нормами ст. 128 Хозяйственного кодекса Украины.

При этом указанная норма не предусматривает требования об обязательном наличии печати у субъекта хозяйствования.

Следовательно, вопрос использования или неиспользования печати при осуществлении хозяйственной деятельности физические лица – предприниматели, в том числе плательщики единого налога, решают лично, в зависимости от потребности и специфики собственной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.