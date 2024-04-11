Депутаты прислушались к здравому смыслу в вопросе переосмотра лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы

Лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы не будут вынуждать ехать на повторный медицинский осмотр, но правительству поручили совместно с правоохранителями организовать проверку решений МСЭК.

Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта об усилении мобилизации 10449 решили прислушаться к международным стандартам и здравому смыслу в вопросе повторного медицинского осмотра лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», редакция законопроекта об усилении мобилизации 10449, принятая в первом чтении, предусматривала упрощение жизни правоохранителям.

Так, мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 года была установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме определенных категорий), хотели заставить до конца 2024 года пройти повторное медицинское освидетельствование на пригодность к военной службе. То есть вместо того, чтобы проводить соответствующие расследования, устанавливать факты злоупотреблений, если таковые имели место при установлении тому или иному лицу инвалидности, предлагалось заставить людей массово ехать на повторное медицинское освидетельствование. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что подобных норм нет ни в одной стране мира.

Впрочем, финальная версия законопроекта 10449, которую рекомендовал Комитет и которая была принята парламентом 11 апреля, этой нормы уже не предусматривает. Вместе с тем поручено проверить решение МСЭК.

Так, закон о мобилизации в финальной редакции предусматривает поручение Кабмину принять меры совместно с правоохранительными органами во исполнение решения СНБО от 30 августа 2023 по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 года до дня вступления в силу настоящего Закона впервые установлена инвалидность II и III групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности и/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества, а также отсутствия конечности, кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или наличия онкологического заболевания, интеллектуальных или психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов, причины инвалидности с детства).

Соответствующую поправку №4262 инициировала группа депутатов Александр Завитневич, Давид Арахамия, Марьяна Безуглая, Федор Вениславский и другие. Данную поправку 11 апреля в пленарном зале поддержали 322 депутата.

Следовательно, правоохранительные органы должны принять соответствующие меры по проверке решений МСЭК, но лица с инвалидностью не должны самостоятельно выстраиваться в очередь на повторное медицинское освидетельствование.

Вместе с тем, напомним, что пересмотр должны пройти лица, ранее признанные ограниченно пригодными. Так, недавно вступил в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных (законопроект №10313). В соответствии с ним мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование, то есть, до 4 февраля 2025 года.

Автор: Наталья Мамченко

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