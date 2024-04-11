Венгрия планирует ввести ограничения на украинскую сельхозпродукцию

Венгрия считает несправедливой поддержку украинского импорта, заявляя, что из-за этого страдают венгерские фермеры.

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Правительство Венгрии планирует ввести новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции для защиты собственных фермеров от рыночных турбулентностей, вызванных ростом дешевого украинского импорта. Об этом заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь на пресс-конференции, пишет АР.

Министр пояснил, что решение Европейского Союза о беспошлинном импорте из Украины, принятое в 2022 году с целью поддержки украинской экономики после вторжения россии, повлекло "значительный избыток предложения и значительно сниженные цены" на европейском рынке сельскохозяйственной продукции.

Надь выразил обвинения ЕС и его исполнительной комиссии в неэффективности защиты европейских фермеров от конкуренции с более дешевым украинским импортом. Он также заявил о намерении Венгрии принять дополнительные меры "в рамках национальных компетенций" для защиты своего сельскохозяйственного сектора.

"Брюссель и Еврокомиссия предали венгерских фермеров и взамен поддерживают украинских олигархов", - подчеркнул Надь.

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