В ЕС формируют собственные силы быстрого реагирования, — глава МИД Польши Сикорский

Однако в МИД Польши считают, что объединение национальных армий никогда не произойдет.

Фото: prsa.pl

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что ЕС нужно взять на себя ответственность по укреплению собственной обороны на фоне того, что США фокусируются на противостоянии Китаю. Об этом он сказал в интервью греческой газете Kathimerini.

Отвечая на вопрос о том, согласен ли он с идеей президента Франции Эммануэля Макрона о более сильной европейской обороне и армии, Сикорский ответил, что такие заявления создают путаницу.

«Разговоры об армии ЕС создают ненужную путаницу, поскольку предполагают объединение национальных армий, чего, по моему мнению, никогда не произойдет. Однако мы находимся в процессе формирования европейского военного потенциала, называемого потенциалом быстрого развертывания. Я называю это Европейским легионом», – сказал он.

По словам Сикорского, в тот момент, когда США соревнуются с Китаем – путин определил себя как врага ЕС.

«Поэтому мы должны взять на себя большую часть бремени с точки зрения обороны. Такие страны как Польша и Греция годами тратят значительную часть своего ВВП на оборону, поэтому мы имеем право говорить об этом. Европейская оборона – это идея, время которой наступило», - добавил он.

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