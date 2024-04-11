Харьковская ОГА объявила принудительную эвакуацию из прифронтовых районов

В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация детей из 47 населенных пунктов.

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Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что 11 апреля на Совете обороны области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов.

Это решение касается только населенных пунктов, которые находятся близко к границе с Российской Федерацией в Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах. По информации властей, в этих населенных пунктах проживают 182 ребенка.

«Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка», - отметил Синегубов.

Отмечается, что данное решение не касается города Харькова.

«Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей», - подчеркнул Синегубов.

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