Кабмин внес изменения в перечень лекарственных средств и закупаемых медицинских изделий централизованно

Эти медицинские изделия после закупки будут распределяться травматологическим и нейрохирургическим медучреждениям.

Кабинет министров утвердил постановление, предусматривающее расширение перечня лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих централизованной закупке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Из-за полномасштабной войны в Украине существует острая потребность в оперативном обеспечении учреждений здравоохранения медицинскими изделиями для лечения последствий травм, в том числе боевых. Именно поэтому впервые будут централизованно закуплены травматологические пластины, стержни, системы транспедикулярной фиксации и т.д. Указанные медицинские изделия после их закупки будут распределяться в учреждения здравоохранения, которые оказывают травматологическую и нейрохирургическую помощь в соответствии с предоставленными заявками», — отметили в Минздраве.

Также в 2024 году впервые будет осуществлена централизованная закупка за счет государственного бюджета слуховых аппаратов для нужд пациентов, состоящих на учете, согласно Порядку обеспечения лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, других отдельных категорий населения медицинскими изделиями и другими средствами, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2009 г. №1301.

«Кроме того, решение правительства позволит улучшить оказание помощи детям в Украине, имеющим редкое иммунное заболевание — болезнь Кавасаки. Начиная с 2024 года, указанные пациенты будут централизованно обеспечиваться иммуноглобулином человеческим, который является основным лечебным средством при данном заболевании», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.