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Кабмін вніс зміни до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються централізовано

20:12, 11 квітня 2024
Ці медичні вироби після закупівлі розподілятимуть травматологічним і нейрохірургічним медзакладам.
Кабмін вніс зміни до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються централізовано
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Кабінет міністрів затвердив постанову, яка передбачає розширення переліку лікарських засобів і медичних виробів, що підлягають централізованій закупівлі. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Через повномасштабну війну в Україні існує гостра потреба в оперативному забезпеченні закладів охорони здоровʼя медичними виробами для лікування від наслідків травм, зокрема бойових. Саме тому цьогоріч уперше будуть централізовано закуплені травматологічні пластини, стрижні, системи транспедикулярної фіксації та ін. Зазначені медичні вироби після їх закупівлі розподілятимуть до закладів охорони здоров’я, що надають травматологічну та нейрохірургічну допомогу відповідно до наданих заявок», — зазначили в МОЗ.

Також у 2024 році вперше буде здійснена централізована закупівля коштом державного бюджету слухових апаратів для потреб пацієнтів, що перебувають на обліку, відповідно до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301.

«Крім того, рішення уряду дасть можливість покращити надання допомоги дітям в Україні, що мають рідкісне імунне захворювання — хворобу Кавасакі. Починаючи з 2024 року зазначені пацієнти будуть централізовано забезпечуватись імуноглобуліном людським, який є основним лікувальним засобом за даного захворювання», — додали у відомстві.

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