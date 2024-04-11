Місцеві ради зможуть проводити дистанційні засідання: Верховна Рада зробила перший крок

Парламент прийняв за основу законопроект щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони.

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У четвер, 11 квітня, Верховна Рада прийняла у першому читанні за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України (№ 9559-д). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

«За» проект проголосувало 330 народних депутатів України.

Законопроект спрямований на:

- розширення повноважень органів місцевого самоврядування з фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони України;

- забезпечення можливості:

призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади;

призначення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, або у разі простою, або у разі призупинення дії трудового договору на посади в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права;

проведення дистанційних засідань місцевих рад, їх виконавчих органів, постійних депутатських комісій для розгляду питань щодо невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, виконання повноважень в галузі оборонної роботи, в тому числі надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони, усунення з публічного простору символіки російської імперської політики, процедурних питань;

- розширення організаційної спроможності керівництва обласною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради.

Верховна Рада доручила Комітету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину.

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