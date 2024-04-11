Местные советы смогут проводить дистанционные заседания: Верховная Рада сделала первый шаг

Парламент принял за основу законопроект о расширении полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны.

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В четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла в первом чтении за основу проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о расширении полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины (№9559-д). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

«За» проект проголосувало 330 народних депутатів України.

Законопроект спрямований на:

- розширення повноважень органів місцевого самоврядування з фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони України;

- забезпечення можливості:

призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади;

призначення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, або у разі простою, або у разі призупинення дії трудового договору на посади в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права;

проведення дистанційних засідань місцевих рад, їх виконавчих органів, постійних депутатських комісій для розгляду питань щодо невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, виконання повноважень в галузі оборонної роботи, в тому числі надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони, усунення з публічного простору символіки російської імперської політики, процедурних питань;

- розширення організаційної спроможності керівництва обласною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради.

Верховна Рада доручила Комітету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину.

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