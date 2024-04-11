Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Местные советы смогут проводить дистанционные заседания: Верховная Рада сделала первый шаг

16:58, 11 апреля 2024
Парламент принял за основу законопроект о расширении полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны.
Местные советы смогут проводить дистанционные заседания: Верховная Рада сделала первый шаг
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла в первом чтении за основу проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о расширении полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины (№9559-д). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

«За» проект проголосувало 330 народних депутатів України.

Законопроект спрямований на:

- розширення повноважень органів місцевого самоврядування з фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони України;

- забезпечення можливості:

  • призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади;
  • призначення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, або у разі простою, або у разі призупинення дії трудового договору на посади в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права;
  • проведення дистанційних засідань місцевих рад, їх виконавчих органів, постійних депутатських комісій для розгляду питань щодо невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, виконання повноважень в галузі оборонної роботи, в тому числі надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони, усунення з публічного простору символіки російської імперської політики, процедурних питань;

- розширення організаційної спроможності керівництва обласною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради.

Верховна Рада доручила Комітету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет, действительность которого будут проверяться через электронный Реестр

Представитель ТЦК и полицейский смогут проверить действительность военно-учетного документа средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, где будут представлены все данные о гражданине.

Депутаты прислушались к здравому смыслу в вопросе переосмотра лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы

Лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы не будут вынуждать ехать на повторный медицинский осмотр, но правительству поручили совместно с правоохранителями организовать проверку решений МСЭК.

Граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение двух месяцев сообщить ТЦК номер телефона и реальный адрес

Неуточнение учетных данных в течение 2 месяцев может грозить штрафом до 22,5 тысячи грн, в том числе, лицам, находящимся за границей.

Для того, чтобы ограничить уклониста в праве управлять авто, ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в ТЦК полицией

Судебной процедуре рассмотрения иска обязательно должна предшествовать попытка ТЦК доставить уклоняющегося с помощью полиции.

Пересмотр Пенсионным фондом стажа работы в должности судьи, дающего право на отставку, недопустим, — РСУ

Единственным органом, имеющим право на исчисление необходимого стажа работы в должности судьи, является Высший совет правосудия.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду