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Заморожування війни та позаблоковий статус: Туреччина запропонувала Зеленському та путіну «мирний план» — ОНОВЛЕНО

16:39, 11 квітня 2024
«Мирний план» Туреччини для України та росії включає низку пунктів.
Заморожування війни та позаблоковий статус: Туреччина запропонувала Зеленському та путіну «мирний план» — ОНОВЛЕНО
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ОНОВЛЕНО. В Офісі Президента заявили, що пропозиція Туреччини Україні та росії  щодо нового мирного договору, який передбачає замороження війни по чинній лінії фронту, надання Україні статусу позаблокової країни до 2040 року та відсутність заперечень з боку росії проти вступу України до Європейського Союзу, є фейком.

Радниця голови Офісу Президента України Дар’я Зарівна заявила, що ці фейки можуть бути спробою росії змішати карту перед майбутнім самітом у Швейцарії, де буде обговорюватися формула миру президента України Володимира Зеленського.

Основні положення псевдопроєкту:

Туреччина запропонувала Україні та рф новий план мирного врегулювання війни, який передбачає заморожування війни та позаблоковий статус України, передає «Главком».

За інформацією джерела видання, яке ознайомилося з документом, цей план просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

За словами джерела, текст документа нібито вже надіслали Україні та росії. Зокрема, цей проект ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, а також туди увійшла частина формулювань травня 2022 року.

Проект нового договору від турецької сторони передбачає:

  • взаємне зобов'язання США та росії про незастосування ні за яких умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь, причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому.
  • заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду.
  • заморожування війни за наявної лінії фронту.
  • зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморожування війни.
  • гарантії позаблокового статусу України до 2040 року
  • обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»
  • росія не заперечує проти вступу України до ЄС.

У джерелі вважають, що ймовірність ухвалення цього проекту договору залишається невисокою. Це вже мінімум дев'ятий подібний проект.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, який вигляд має дипломатичне завершення війни.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський висловив позицію країни щодо посилення на полі бою, але також наголосив на важливості дипломатичних зусиль у досягненні миру. За словами глави держави, Україна не бажає приймати будь-які формати перемовин чи формули миру, які їй нав'язують, включаючи ініціативи країн-партнерів.

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