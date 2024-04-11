Дональд Трамп хоче змусити Україну до переговорів з рф та поділити НАТО на «два сорти», — ЗМІ дізнались про план

Трамп нібито планує поділити країни НАТО на сорти залежно від їхніх витрат на оборону, а також хоче змусити рф та Україну почати перемовини щодо припинення бойових дій.

У ЗМІ з'явилась інформація, що кандидат у президенти США Дональд Трамп хоче змусити рф та Україну почати переговори щодо припинення бойових дій. Також він нібито планує поділити країни НАТО на «два сорти» залежно від їхніх витрат на оборону. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

За даними джерел телеканалу, у таких розмовах багато європейських послів дізналися, що Трамп хоче просувати ідею «дворівневого НАТО»: щоб країни, які витрачають на оборону менше ніж 2% ВВП, не були захищені 5 статтею Альянсу.

Що стосується планів Трампа «швидко зупинити війну» в Україні, деякі іноземні дипломати нібито почули, що він нібито хоче посадити рф та Україну за стіл переговорів і спонукати їх до домовленості для припинення бойових дій.

У випадку перемоги на президентських виборах Трамп, ймовірно, спробує вийти на зв’язок з путіним і Президентом України Володимиром Зеленським одразу ж після переобрання, або наступного дня після інавгурації, щоб почати таку роботу, розповів один з анонімних співрозмовників, знайомий з ідеями експрезидента.

Інструментом тиску може стати американська військова допомога для України.

«Якщо Україна прагне постійного потоку допомоги, їм доведеться сідати за стіл переговорів. І якщо рф не хоче, щоб ми надали велику нову підтримку Україні, то їй теж доведеться сідати і вести переговори… Це не означає поступок Україні, чи що ми дамо путіну все, що він захоче», – зазначив співрозмовник.

Однак невідомо, наскільки цей анонімний співрозмовник близький до команди Трампа.

Нагадаємо, що у матеріалі «The Washington Post» йшлося про те, що експрезидент США Дональд Трамп у приватному порядку ділився деталями свого «мирного плану», який полягає у тому, що Україна відмовилася би від певної території.

«За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу росії», – йдеться у публікації.

Володимир Зеленський зазначив, що готовий вислухати пропозиції Трампа щодо припинення війни, але, «якщо вони полягають у тому, що ми просто віддаємо наші території, то вони дуже примітивні».

Також Трамп вважає «недоцільним» відвідувати Україну допоки він лише кандидат у президенти.

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