На Харківщині на хабарі у 90 000 грн погорів посадовець виконавчої служби

Посадовець виконавчої служби запропонував представнику підприємства-боржника за хабар вирішити питання про не накладання арешту.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Харківщині викрили на хабарництві посадовця регіональної виконавчої служби. Він вимагав 90 тисяч грн за ненакладення арешту на майно одного із комунальних підприємств Харківської області. Про це повідомила пресслужба відомства.

За словами правоохоронців, комунальне підприємство щодо якого розпочато виконавче провадження, заборгувало майже 6,5 млн грн за послуги водопостачання, відтак на майно підприємства мав бути накладений арешт.

Посадовець виконавчої служби запропонував представнику підприємства-боржника вирішити питання про не накладання арешту за 90 тисяч гривень.

9 квітня посадовця виконавчої служби затримали одразу після одержання 90 тисяч гривень неправомірної вигоди та повідомили йому про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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