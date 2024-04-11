На Харьковщине на взятке в 90 000 грн погорело должностное лицо исполнительной службы

Должностное лицо исполнительной службы предложило представителю предприятия-должника за взятку решить вопрос о неналожении ареста.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Харьковской области разоблачили на взятке чиновника региональной исполнительной службы. Он потребовал 90 тысяч грн за неналожение ареста на имущество одного из коммунальных предприятий Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам правоохранителей, коммунальное предприятие по которому начато исполнительное производство, задолжало почти 6,5 млн грн за услуги водоснабжения, поэтому на имущество предприятия должен быть наложен арест.

Чиновник исполнительной службы предложил представителю предприятия-должника решить вопрос о неналожении ареста за 90 тысяч гривен.

9 апреля должностного лица исполнительной службы задержали сразу после получения 90 тысяч гривен неправомерной выгоды и сообщили ему о подозрении.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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