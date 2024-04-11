Работодатель требует давать объяснения по поводу опоздания на работу: является ли это мобингом

Требование о предоставлении объяснений по поводу нарушений трудового распорядка не является проявлением мобинга.

Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъяснило, является ли мобингом ситуация, когда работодатель требует давать объяснения по поводу опоздания на работу.

Требования работодателя относительно надлежащего выполнения работником трудовых обязанностей, смена рабочего места, должности работника или размера оплаты труда в порядке, установленном законодательством, коллективным или трудовым договором, не считаются мобингом (травлей).

Требование о предоставлении объяснений по поводу нарушений трудового распорядка не является проявлением мобинга.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.