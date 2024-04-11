АРМА реализовало 1553 тонны сжиженного газа за более 50 млн гривен

АРМА помогает пополнить госбюджет через систему «Прозорро.Продажи».

Источник фото: АРМА

В четверг, 11 апреля, состоялся аукцион на системе «Прозорро.Продажи» по выставленному лоту - 1553 тонны сжиженного газа. Самую высокую цену, а именно 50,8 миллионов гривен, предложил один из участников торгов.

«С радостью встретила новость об успешном для государства аукционе по продаже конфискованного имущества, переданного АРМА для реализации. Поздравляю всех работников Агентства, которые присоединились к розыску и успешной реализации этого актива в интересах Украины», - отметила глава АРМА Елена Дума.

Отмечается, что АРМА осуществляет продажу всех арестованных активов на территории Украины исключительно через государственную электронную торговую систему «Прозорро.Продажи».

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