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В Голосеевском районе Киева установили безбарьерный светофор

22:54, 11 апреля 2024
Новый светофорный объект обустроили по принципам безбарьерности.
В Голосеевском районе Киева установили безбарьерный светофор
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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В Киеве обустроили новый светофорный объект на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Академика Заболотного и Квитуча.

Как отмечают в КГГА, на этом участке дороги очень интенсивное движение автотранспорта, что создает опасные ситуации для местных жителей. Новый светофор позволит избежать таких ситуаций и повысит уровень безопасности пешеходов.

Объект был обустроен с учетом принципов безбарьерности. Специалисты установили пешеходные светофоры с кнопкой вызова зеленого света, изменили геометрию перехода для удобства людей в креслах колесных, родителей с детскими колясками и других маломобильных групп. Также установили устройства звукового оповещения людям с нарушением зрения, снизили бордюрный камень и положили тактильную плитку для удобства пешеходов.

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