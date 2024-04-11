В Голосеевском районе Киева установили безбарьерный светофор

Новый светофорный объект обустроили по принципам безбарьерности.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве обустроили новый светофорный объект на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Академика Заболотного и Квитуча.

Как отмечают в КГГА, на этом участке дороги очень интенсивное движение автотранспорта, что создает опасные ситуации для местных жителей. Новый светофор позволит избежать таких ситуаций и повысит уровень безопасности пешеходов.

Объект был обустроен с учетом принципов безбарьерности. Специалисты установили пешеходные светофоры с кнопкой вызова зеленого света, изменили геометрию перехода для удобства людей в креслах колесных, родителей с детскими колясками и других маломобильных групп. Также установили устройства звукового оповещения людям с нарушением зрения, снизили бордюрный камень и положили тактильную плитку для удобства пешеходов.

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