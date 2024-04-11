У Голосіївському районі Києва встановили безбар’єрний світлофор

Новий світлофорний об’єкт облаштували за принципами безбар’єрності.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві облаштували новий світлофорний об’єкт на нерегульованому пішохідному переході на перехресті вулиць Академіка Заболотного та Квітуча.

Як зазначають у КМДА, на цій ділянці дороги дуже інтенсивний рух автотранспорту, що створює небезпечні ситуації для місцевих мешканців. Новий світлофор дозволить уникнути таких ситуацій та підвищить рівень безпеки для пішоходів.

Об’єкт облаштували з урахуванням принципів безбар’єрності. Фахівці встановили пішохідні світлофори з кнопкою виклику зеленого світла, змінили геометрію переходу для зручності людей у кріслах колісних, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних груп. Також встановили пристрої звукового оповіщення для людей із порушенням зору, понизили бордюрний камінь і поклали тактильну плитку для зручності пішоходів.

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