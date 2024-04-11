АРМА реалізувало 1553 тони скрапленого газу за понад 50 млн гривень

АРМА допомагає поповнити держбюджет через систему «Прозорро.Продажі».

Джерело фото: АРМА

У четвер, 11 квітня, відбувся аукціон на системі «Прозорро.Продажі» щодо виставленого лоту – 1553 тон скрапленого газу. Найвищу ціну, а саме 50,8 мільйонів гривень, запропонував один з учасників торгів.

«З радістю зустріла новину про успішний для держави аукціон з продажу конфіскованого майна, переданого АРМА для реалізації. Вітаю усіх працівників Агентства, які долучилися до розшуку і успішної реалізації цього активу в інтересах України», - зазначила голова АРМА Олена Дума.

Зазначається, що АРМА здійснює продаж усіх арештованих активів на території України виключно через державну електронну торгову систему «Прозорро.Продажі».

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