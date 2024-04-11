Роботодавець вимагає надавати пояснення з приводу запізнення на роботу: чи є це мобінгом

Вимога щодо надання пояснень з приводу порушень трудового розпорядку не є проявом мобінгу.

Управління інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи є мобінгом ситуація, коли роботодавець вимагає надавати пояснення з приводу запізнення на роботу.

Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

Вимога щодо надання пояснень з приводу порушень трудового розпорядку не є проявом мобінгу.

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