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Дональд Трамп хочет заставить Украину к переговорам с рф и поделить НАТО на «два сорта», — СМИ узнали о плане

16:45, 11 апреля 2024
Трамп планирует поделить страны НАТО на сорта в зависимости от их расходов на оборону, а также хочет заставить РФ и Украину начать переговоры по прекращению боевых действий.
Дональд Трамп хочет заставить Украину к переговорам с рф и поделить НАТО на «два сорта», — СМИ узнали о плане
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В СМИ появилась информация, что кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет заставить рф и Украину начать переговоры по прекращению боевых действий. Также он якобы планирует поделить страны НАТО на два сорта в зависимости от их расходов на оборону. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным источников телеканала, в таких разговорах многие европейские посла узнали, что Трамп хочет продвигать идею «двухуровневого НАТО»: чтобы страны, тратящие на оборону менее 2% ВВП, не были защищены 5 статьей Альянса.

Что касается планов Трампа «быстро остановить войну» в Украине, некоторые иностранные дипломаты якобы услышали, что он якобы хочет посадить рф и Украину за стол переговоров и побуждать их к договоренности по прекращению боевых действий.

В случае победы на президентских выборах Трамп, вероятно, попытается выйти на связь с путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским сразу же после переизбрания или на следующий день после инаугурации, чтобы начать такую работу, рассказал один из анонимных собеседников, знакомый с идеями экс-президента.

Инструментом давления может стать американская военная помощь для Украины.

«Если Украина стремится к постоянному потоку помощи, им придется садиться за стол переговоров. И если рф не хочет, чтобы мы оказали большую новую поддержку Украине, то ей тоже придется садиться и вести переговоры… Это не означает уступок Украине, или что мы дадим пути все, что он захочет», – отметил собеседник.

Однако неизвестно, насколько этот анонимный собеседник близок к команде Трампа.

Напомним, что в материале «The Washington Post» говорилось, что экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке поделился деталями своего «мирного плана», который заключается в том, что Украина отказалась бы от определенной территории.

«По словам людей, которые обсуждали это с Трампом или его советниками и говорили на условиях анонимности, поскольку эти разговоры были конфиденциальными, предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и пограничного региона Донецкой области россии», – говорится в публикации.

Владимир Зеленский отметил, что готов выслушать предложения Трампа по прекращению войны, но «если они заключаются в том, что мы просто отдаем наши территории, то они очень примитивны».

Также Трамп считает «нецелесообразным» посещать Украину, пока он только кандидат в президенты.

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