«Мирний план» Туреччини по замороженню війни – це фейк, – заявили в Офісі Президента

За словами радниці голови Офісу Президента України, фейк щодо «мирного плану» – це спроба росії змістити фокус перед майбутнім самітом у Швейцарії.

Джерело фото: Офіс Президента

Як писалося раніше, Туреччина нібито висунула пропозицію Україні та росії щодо «мирного плану» замороження війни, який передбачає, зокрема, відмову Києва від приєднання до НАТО до щонайменше 2040 року. Радниця голови Офісу Президента України Дар’я Зарівна у коментарі для Forbes Ukraine назвала цю інформацію спробою російської дезінформації. За її словами, ця інформація спочатку з'явилася у російських Telegram-каналах, які контролюються російськими спецслужбами, а потім була опублікована «Новой Газетой. Европа».

Проте Дар’я Зарівна підкреслила, що ці дані не мають під собою підстав, інформація з'явилася у недостовірних джерелах та не підтверджена жодними офіційними джерелами.

«Схоже на те, що росіяни насичують інфополе дезінформацією і намагаються змістити фокус фейками перед майбутнім самітом у Швейцарії щодо досягнення миру в Україні», – каже Зарівна.

Радниця також вказала, що ці фейки можуть бути спробою змішати карту перед майбутнім самітом у Швейцарії, де буде обговорюватися формула миру президента України Володимира Зеленського. Зарівна підтвердила, що робота з швейцарською командою триває цілодобово, а підготовчі процеси до саміту тривають.

«Згодом зможемо оприлюднити цифру учасників, процес підготовки триває. Тому російська дезінформація не зможе «збити» нас зі шляху до миру на умовах України», – додала вона.

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