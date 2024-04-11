«Мирный план» Турции по заморозке войны – это фейк, – заявили в Офисе Президента

По словам советника главы Офиса Президента Украины, фейк относительно "мирного плана" - это попытка России сместить фокус перед предстоящим саммитом в Швейцарии.

Источник фото: Офис Президента

Как писалось ранее, Турция якобы выдвинула предложение Украине и россии по "мирному плану" замораживания войны, который предусматривает, в частности, отказ Киева от присоединения к НАТО по меньшей мере до 2040 года. Советник главы Офиса Президента Украины Дарья Заривная в комментарии для Forbes Ukraine назвала эту информацию попыткой российской дезинформации. По ее словам, эта информация сначала появилась в российских Telegram-каналах, которые контролируются российскими спецслужбами, а затем была опубликована "Новой Газетой. Европа".

Однако Дарья Заривная подчеркнула, что эти данные не имеют под собой оснований, информация появилась в недостоверных источниках и не подтверждена никакими официальными источниками.

"Похоже на то, что россияне насыщают инфополе дезинформацией и пытаются сместить фокус фейками перед предстоящим саммитом в Швейцарии по достижению мира в Украине", - говорит Заривная.

Советник также указала, что эти фейки могут быть попыткой смешать карту перед предстоящим саммитом в Швейцарии, где будет обсуждаться формула мира президента Украины Владимира Зеленского. Заривная подтвердила, что работа с швейцарской командой продолжается круглосуточно, а подготовительные процессы к саммиту продолжаются.

"Со временем сможем обнародовать цифру участников, процесс подготовки продолжается. Поэтому российская дезинформация не сможет "сбить" нас с пути к миру на условиях Украины", - добавила она.

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