Заморожування війни та позаблоковий статус: Туреччина запропонувала Зеленському та путіну «мирний план» — ЗМІ

«Мирний план» Туреччини для України та росії включає низку пунктів.

Туреччина запропонувала Україні та рф новий план мирного врегулювання війни, який передбачає заморожування війни та позаблоковий статус України, передає «Нова газета».

За інформацією джерела видання, яке ознайомилося з документом, цей план просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

За словами джерела, текст документа нібито вже надіслали Україні та росії. Зокрема, цей проект ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, а також туди увійшла частина формулювань травня 2022 року.

Проект нового договору від турецької сторони передбачає:

взаємне зобов'язання США та росії про незастосування ні за яких умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь, причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому.

заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду.

заморожування війни за наявної лінії фронту.

зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморожування війни.

гарантії позаблокового статусу України до 2040 року

обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»

росія не заперечує проти вступу України до ЄС.

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