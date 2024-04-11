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Здоровых 30-летних мужчин в Украине меньше всего за всю историю независимости, что угрожает мобилизации – СМИ

20:23, 11 апреля 2024
С начала 1990-х годов в Украине начался кризис рождаемости, – The New York Times.
Здоровых 30-летних мужчин в Украине меньше всего за всю историю независимости, что угрожает мобилизации – СМИ
Источник фото: pmg.ua
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За последние десятилетия Украина сталкивается с серьезным демографическим кризисом, который особенно поражает поколение здоровых мужчин в возрасте до 30 лет, которых сейчас меньше всего за всю историю независимости страны. Информацию об этом публикует The New York Times.

Исследователи указывают на то, что причины этого кризиса можно отследить вплоть до начала 1990-х годов, когда в Украине стартовала эпоха независимости. В то время, когда страна впервые вышла на мировую арену как самостоятельное государство, среднее количество детей на одну мать значительно уменьшилось, с 1,9 ребенка в 1991 году до 1,1 ребенка в течение следующих десяти лет.

"В 1990-х годах сбережения исчезли, а зарплаты обесценились в условиях экономического кризиса. В воздухе повисла неопределенность и неуверенность в будущем, которая "повлияла на репродуктивное поведение населения", - объясняет Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи.

В последнее время изменения в военной политике, в частности снижение призывного возраста для мужчин с 27 до 25 лет, может лишь усугубить эту проблему, отмечают журналисты.

Демографический кризис в Украине имеет серьезные последствия: рождаемость уже почти вдвое уменьшилась с начала полномасштабного вторжения, а около 800 тысяч украинок в возрасте от 18 до 34 лет выехали за границу, преимущественно в страны Европейского Союза. Отсутствие этой группы населения играет важную роль в украинской демографии, даже большую, чем призыв мужчин на военную службу.

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