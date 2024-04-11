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Здорових 30-річних чоловіків в Україні найменше за всю історію незалежності, що загрожує мобілізації – ЗМІ

20:23, 11 квітня 2024
З початку 1990-х років в Україні почалася криза народжуваності, – The New York Times.
Здорових 30-річних чоловіків в Україні найменше за всю історію незалежності, що загрожує мобілізації – ЗМІ
Джерело фото: pmg.ua
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За останні десятиліття Україна стикається з серйозною демографічною кризою, яка особливо вражає покоління здорових чоловіків віком до 30 років, яких зараз найменше за всю історію незалежності країни. Інформацію про це публікує The New York Times.

Дослідники вказують на те, що причини цієї кризи можна відстежити аж до початку 1990-х років, коли в Україні стартувала епоха незалежності. У той час, коли країна вперше вийшла на світову арену як самостійна держава, середня кількість дітей на одну матір значно зменшилася, з 1,9 дитини в 1991 році до 1,1 дитини протягом наступних десяти років.

«У 1990-х роках заощадження зникли, а зарплати знецінилися в умовах економічної кризи. У повітрі зависла невизначеність та невпевненість у майбутньому, яка «вплинула на репродуктивну поведінку населення», – пояснює Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи.

Останнім часом зміни до військової політики, зокрема зниження призовного віку для чоловіків з 27 до 25 років, може лише поглибити цю проблему, зауважують журналісти.

Демографічна криза в Україні має серйозні наслідки: народжуваність вже майже вдвічі зменшилася з початку повномасштабного вторгнення, а близько 800 тисяч українок віком від 18 до 34 років виїхали за кордон, переважно до країн Європейського Союзу. Відсутність цієї групи населення відіграє важливу роль в українській демографії, навіть більшу, ніж призов чоловіків до військової служби.

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