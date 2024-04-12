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Скільки заробляють керівництво і працівники Національної школи суддів: інформація ДСА

08:20, 12 квітня 2024
Оприлюднено розмір заробітних оплат в структурі НШСУ у 2023 році.
Скільки заробляють керівництво і працівники Національної школи суддів: інформація ДСА
Джерело фото: nsj.gov.ua
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Державна судова адміністрація оприлюднила інформацію про середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат як в судах, так і в органах суддівського врядування в 2023 році.

Згідно з даними ДСА, протягом 2023 року заробітна плата нараховувалась 118 працівникам Національної школи суддів України (НШСУ).

Середній розмір заробітної плати в системі НШСУ у січні-грудні 2023 року склав 46 783 гривні. Середній відсоток стимулюючих виплат, з урахуванням виплати матеріальної допомоги, склав 64%.

Втім, в НШСУ спостерігається досить суттєва різниця у розмірі заробітної плати між керівництвом Школи суддів та іншими працівниками.

Так, ректор НШСУ, його заступник та керівник апарату Школи суддів у 2023 році в середньому отримували 125 411 гривень на місяць (середній відсоток стимулюючих склав  42%).

А 37 керівників самостійних підрозділів НШСУ та їх заступників в середньому отримували  в минулому році 55 005 гривень на місяць (середній відсоток стимулюючих – 65%).

Працівники патронатної служби НШСУ (4 особи) у минулому році щомісяця в середньому отримували по 41 202 гривні (середній відсоток стимулюючих – 61%).

Інші працівники НШСУ, як виконують «функції з обслуговування» (всього – 71 працівник) у 2023 році отримували щомісяця в середньому 37 633 гривні щомісяця (середній відсоток стимулюючих – 66%).

Також три робітника, які працюють в НШСУ на підставі трудових угод, отримували в середньому щомісяця 9 625 гривень (середній відсоток стимулюючих – 75%).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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