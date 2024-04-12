На військовий облік мають стати пенсіонери МВС, органів прокуратури, податкової, митної служби, Нацполу і Служби судової охорони

Пенсіонери силових відомств, яким не виповнилося 60 років, повинні стати на військовий облік протягом двох місяців.

Новий закон про мобілізацію 10449, який 11 квітня ухвалила в цілому Верховна Рада, передбачає строк у 2 місяці для пенсіонерів силових відомств, щоб стати на військовий облік.

Так, Перехідні положення закону передбачають, що «звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають спеціальні звання (класні чини), в тому числі у зв’язку із виходом на пенсію», з Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, органів прокуратури, Державної податкової служби, Державної митної служби, Бюро економічної безпеки України зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом стати на військовий облік військовозобов’язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за своїм місцем проживання.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

У період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової) поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред’явлення нею військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.

Крім того, вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у строки, визначені цим Законом, здійснюється за умови одночасного їх оновлення.

Отже, особи, яким не виповнилося 60, але вони є пенсіонерами вказаних відомств, мають стати на військовий облік.

Зазначимо, що Перехідними положеннями окремо визначено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані працівники Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань. Разом з тим, вони зобов’язані стати на військовий облік військовозобов’язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за своїм місцем проживання.

Автор: Наталя Мамченко

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