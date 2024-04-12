На военный учет должны стать пенсионеры МВД, органов прокуратуры, налоговой, таможенной службы, Нацпола и Службы судебной охраны

Пенсионеры силовых ведомств, которым не исполнилось 60 лет, должны встать на военный учет в течение двух месяцев.

Новый закон о мобилизации 10449, принятый 11 апреля в целом Верховной Радой, предусматривает срок в 2 месяца для пенсионеров силовых ведомств, чтобы стать на военный учет.

Так, Переходные положения закона предусматривают, что «уволенные со службы граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальные звания (классные чины), в том числе в связи с выходом на пенсию», из Министерства внутренних дел Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Национальной полиции Украины, Государственного бюро расследований, органов и подразделений гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны, органов прокуратуры, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Бюро экономической безопасности Украины обязаны в течение 60 дней с дня вступления в силу настоящего Закона стать на военный учет военнообязанных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по своему месту жительства.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социального поддержки или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

В период действия военного положения и/или во время мобилизации (кроме целевой) полицейский имеет право требовать у лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет предъявления им военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность способом, дающим возможность полицейскому прочесть и зафиксировать данные, содержащиеся в документах.

Кроме того, совершение консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили персональные данные в сроки, определенные настоящим Законом, осуществляется при одновременном их обновлении.

Следовательно, лица, которым не исполнилось 60, но они пенсионеры указанных ведомств, должны стать на военный учет.

Переходными положениями отдельно определено, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные работники Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований. Вместе с тем они обязаны стать на военный учет военнообязанных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по своему месту жительства.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.